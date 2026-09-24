ФСБ изъяла свыше 300 кг кокаина в Подмосковье у мужчины, который продавал наркотики через даркнет
Автор:Редакция news.by
В Подмосковье обнаружена рекордная партия кокаина - более 300 килограммов. Сотрудники ФСБ изъяли наркотик у безработного россиянина.
Установлено, что 25-летний мужчина входил в международный канал контрабанды кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза. Его задержали во время перевозки товара на своем микроавтобусе.
По данным ФСБ, он сбывал крупные партии наркотиков бесконтактным способом через даркнет. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Суд отправил его под стражу.