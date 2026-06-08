ФСБ ликвидировала сеть нелегальных онлайн-казино, 24 участника задержаны

Сеть нелегальных онлайн-казино ликвидирована, 24 участника преступного сообщества задержаны, 8 объявлены в розыск. Спецоперацию провела ФСБ России, материалы уже у следствия, возбуждено уголовное дело. Каким был оборот игровых площадок, в СКР не уточняют. Но известно, что изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства. Что касается лидеров и наиболее активных участников организации, тех, кто контролировал на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, то они под стражей (подробнее в видео).