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ФСБ ликвидировала сеть нелегальных онлайн-казино, 24 участника задержаны
Сеть нелегальных онлайн-казино ликвидирована, 24 участника преступного сообщества задержаны, 8 объявлены в розыск. Спецоперацию провела ФСБ России, материалы уже у следствия, возбуждено уголовное дело. Каким был оборот игровых площадок, в СКР не уточняют. Но известно, что изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства. Что касается лидеров и наиболее активных участников организации, тех, кто контролировал на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, то они под стражей (подробнее в видео).
Светлана Петренко, официальный представитель СК России:
"Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино "RioBet", "MostBet", "Leon", "PlayFortuna", "Shangrilla" и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций".