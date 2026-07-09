ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам попытку терактов Украины против военных

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В России были сорваны беспрецедентные по масштабам попытки спецслужб Украины совершить серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на объектах военной инфраструктуры, объектах одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Планы диверсий и терактов удалось сорвать "в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий", отметили в ФСБ.

Подробности о предотвращении теракта:

В результате проведенных мероприятий задержали пособницу - гражданку России 2001 года рождения.

По заданию украинского координатора в марте 2026 года она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину.

По данным ФСБ, она фиксировала и направляла координатору места расположения видеокамер возле места проживания офицера, а в арендованной квартире подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России через Турцию и Молдову на Украину.

В ходе следственных действий изъяли средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб, сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанную завербовали спецслужбы Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в 2024 году для установления местонахождения и разведки объектов для террористических действий в Москве и Санкт-Петербурге.

Куратор задержанной соучастницы подготовки теракта в Москве ранее жил в России и работал на Киев, следует из видео ФСБ.

В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины, отметили в ЦОС.

Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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