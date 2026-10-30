Гендиректор Донецкой железной дороги стал жертвой атаки дрона ВСУ

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Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации городского округа Харцызск.

"Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам", - сказано в сообщении во "ВКонтакте".

В пресс-службе Минтранса ДНР подтвердили, что Лебезнев занимал должность генерального директора Донецкой железной дороги.