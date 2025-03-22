Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Героизм белорусов во время трагедии в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холле" называют самым жестоким и кровавым в современной истории России. Год назад террористы атаковали концертный зал.

Погибли 145 человек, более 550 пострадали, среди них несколько граждан Беларуси. В одном из крупнейших концертных залов они работали в службе охраны и встали на пути у террористов.

Алима Кошеварова из Бобруйска расстреляли у входа. Неделю за его жизнь боролись врачи. Вадим Кулик из Барановичей погиб, помогая другим покинуть горящее здание.

Крокус Сити Холлобществопроисшествия