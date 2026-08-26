Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товаров более чем на 540 тыс. рублей

Попытку незаконного ввоза из России в Беларусь партии одежды, обуви и товаров народного потребления иностранного производства выявили гомельские таможенники.

Общая стоимость нелегально перемещаемых изделий превысила 540 тыс. белорусских рублей.

Как сообщили в ГТК, Mercedez-Benz остановили на белорусско-российском участке границы. Во время проверки машины у перевозчика не оказалось сопроводительных документов более чем на 21 тыс. единиц товаров.