Гостья из Минского района стащила браслет за 9 тыс. руб. и сдала его в ломбард

В Минском районе из частного дома пропал золотой браслет стоимостью 9 тыс. рублей - кражу совершила гостья. Женщина знала, где лежит дорогостоящее украшение, поэтому, как только появилась возможность, достала его из шкафа. Позже злоумышленница сдала драгоценность в ломбард. Этот момент попал на запись камеры видеонаблюдения. Сыщики установили фигурантку. Золотое изделие изъято и будет возвращено владельцу.