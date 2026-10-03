Гражданин Молдовы пытался провести из Литвы почти 40 кг наркотиков

Гражданин Молдовы пытался провести в Беларусь из Литвы почти 40 кг наркотиков. Подробности спецоперации по задержанию рассказали в МВД.

Установлено, что мужчина ехал через пункт пропуска "Каменный Лог" на грузовике. Осмотр подтвердил предположения таможенников по возможному ввозу в этом авто запрещенных веществ. На полученной сканограмме была выявлена специально оборудованная в конструкции транспортного средства ниша. При досмотре из нее извлечено 22 обернутых скотчем свертка с веществом темного цвета.

Максим Семуха, начальник отдела таможенных расследований Гродненской региональной таможни:

"Заключение эксперта Лидского межрайонного отдела ГКСЭ подтвердило, что изъятое вещество является гашишем. При проведении дальнейших проверочных мероприятий и неотложных следственных действий установлен организатор поставки".

Олег Сильвестрович, начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

"Благодаря совместно организованной и проведенной операции сотрудниками накроконтроля и Государственного таможенного комитета при силовой поддержке бойцов специального подразделения по борьбе с терроризмом Алмаз задержан 54-летний житель Минщины, участвовавший в организации поставок наркотиков на территорию страны из Литовской Республики. Незаконный груз перемещался в тайнике, оборудованном в полуприцепе большегрузного транспорта. Оперативниками обнаружено и изъято 38 кг опасного наркотического средства - гашиш".

Таможенными органами возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение наркотиков через государственную границу Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.