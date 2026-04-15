Гражданин Украины пытался провезти через белорусско-польскую границу более 30 тыс. долларов
Автор:Редакция news.by
Крупную сумму пытался провезти через белорусско-польскую границу гражданин Украины. Он ехал на автобусе из соседней страны вместе с родителями. Все сказали, что у них при себе у каждого не более 10 тыс. долларов. Однако в карманах 60-летнего мужчины инспекторы обнаружили 31 тыс. долларов.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. В таможне напомнили, что при перемещении через границу свыше 10 тыс. долларов в эквиваленте необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска и обязательно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. За незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов грозит уголовная ответственность.