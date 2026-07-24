Инкассатор онлайн-казино забрал у минчанки больше 30 тыс. рублей

Инкассатор онлайн-казино забрал у пенсионерки больше 30 тыс. рублей. В милицию обратилась минчанка, которая пострадала от мошенников по старой схеме "Алло, мама".

Женщине на городской телефон поступил звонок от якобы сестры, которая сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал ребенок. Чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания и помочь пострадавшему, нужна была крупная сумма. Пенсионерка поверила и передала мужчине все имеющиеся деньги. Курьером оказался иностранец. Оказалось, он думал, что работает инкассатором онлайн-казино.

Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска:

"Со слов задержанного, он по совету приятеля приехал в Беларусь, чтобы работать инкассатором онлайн-казино. И думал, что минчанка отдае ему деньги для последующих ставок. По данному факту возбуждено уголовное дело".