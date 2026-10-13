Иностранца с поддельным паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск

Пограничники задержали мужчину с поддельным документом в Национальном аэропорту Минск.

Накануне в национальной воздушной гавани при оформлении рейса в Ереван за попытку нарушения государственной границы был задержан иностранец. Мужчина предъявил белорусским пограничникам внутренний паспорт гражданина России, который вызвал подозрения. После специальной проверки было установлено, что документ частично поддельный: фото владельца в нем заменено.

Нарушитель находится в изоляторе временного содержания до установления личности. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Кроме крупного штрафа, задержанному грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа.