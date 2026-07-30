Искал любовь, а нашел вербовку: белорус стал жертвой цифровой охоты СБУ

Он искал любовь, а нашел прицел украинской спецслужбы. Обычный белорус, которого зовут Александр, разместил анкету на ресурсе знакомств - и через пару недель его жизнь превратилась в ад.

Женщина, с которой Александр списался, начала требовать от него выполнять задания для украинской спецслужбы, а когда мужчина отказался, начались угрозы, шантаж и даже намеки на физическое устранение. В ход пошли все инструменты цифрового террора: от социальной инженерии до нейросетей. Спецслужбы вышли на родственников, друзей и сослуживцев Александра.

"Первую рассылку они сделали моему старшему брату в Telegram-аккаунт с расширением .exe - видеокружочки. Видно было, что интимные фото сделаны в ИИ на фоне квартиры, где я проживаю", - рассказал потерпевший от действий украинских спецслужб.

Как не стать винтиком в мясорубке иностранных спецслужб, почему любое, даже безобидное фото может стать предметом возбуждения уголовного дела по статье "измена Родине"? Куда идти, если вас шантажируют, заставляют передавать информацию или вы понимаете, что на другом конце - вербовщик?

Смотрите эксклюзивный репортаж "Шантаж СБУ: охота на расстоянии" 30 июля после "Панорамы", а 31 июля в эфире "Первого информационного".