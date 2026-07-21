Итальянская Ломбардия пострадала от сильного града
Автор:Редакция news.by
На итальянскую Ломбардию обрушилось стихийное бедствие. После рекордной жары пришли грозы и ливни с градом. Земля в окрестностях городов Кремона и Брешиа покрылась толстой ледяной коркой.
Огромный град достигал в диаметре 10 см и наделал немало бед - повреждены крыши домов, пострадали стекла автомобилей, а местами растаявший град вызвал наводнения. В регионе было парализовано движение поездов. Серьезно пострадал урожай злаков и фруктов.
Фото: pexels.com