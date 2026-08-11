Из-за тайфуна "Дельфин" в Китае отменили более 1,3 тыс. авиарейсов

Тайфун "Дельфин" обрушил на восточный Китай сильные дожди, вызвав масштабные наводнения. Власти города Юэцин в провинции Чжэцзян ищут людей, оказавшихся в ловушке в затопленных домах.

Всего на востоке страны эвакуированы более 1 млн человек, включая жителей Шанхая. В мегаполисе за сутки выпало до 400 мм осадков - это рекорд за более чем 150 лет. Из-за непогоды отменили более 1,3 тыс. авиарейсов и частично остановили общественный транспорт. К настоящему моменты шторм ослаб, но угроза наводнений и оползней сохраняется.

Фото: magnific.com