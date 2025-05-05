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Израиль начал военную операцию против хуситов, атаковав цели в Сирии, Йемене и Ливане
Израиль начал военную операцию против хуситов: минувшей ночью ракетно-бомбовой атаке подверглись объекты портовой и энергетической инфраструктуры Йемена.
В порту Ходейда были уничтожены хранилища дизельного топлива, сообщается о нескольких погибших и о десятках раненых. Израиль объявил эту операцию ответом на удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион. ЦАХАЛ произвел бомбардировки Южного Ливана и северо-западной Сирии.
Стало известно также, что Израиль подготовил к реализации план оккупации сектора Газа. Предполагается, что ЦАХАЛ займет всю территорию палестинского анклава, после чего получит возможность полностью зачистить регион от структур ХАМАС.