Израиль начал военную операцию против хуситов, атаковав цели в Сирии, Йемене и Ливане

В порту Ходейда были уничтожены хранилища дизельного топлива, сообщается о нескольких погибших и о десятках раненых. Израиль объявил эту операцию ответом на удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион. ЦАХАЛ произвел бомбардировки Южного Ливана и северо-западной Сирии.