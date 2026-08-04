К тушению пожара в Житковичском районе был привлечен дополнительный вертолет МИ-8

Ликвидация лесного пожара в Житковичском районе продолжается. 4 августа к тушению дополнительно был привлечен дополнительный вертолет МИ-8 авиации МЧС.

За два дня общий налет составил 19 ч, в ходе которых вертолеты осуществили 115 сбросов воды, это около 290 т.

Авиация МЧС закончила работу на данном участке. Дальнейший мониторинг и проливка локальных очагов будет продолжена местными наземными силами до полной ликвидации пожара.