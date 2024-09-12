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Карлик - похититель кенгуру. Полиция раскрыла кражу из зоопарков
История не выдуманная, не экранизация фильмов Кустурицы. Российская полиция раскрыла кражу из зоопарков и задержала подозреваемого.
Это 31-летний Ваня Некрасов. Родился в Вологодской области, а его рост меньше 150 см. Свои грязные делишки он начал проворачивать, когда еще был подростком. Ловко используя свой маленький рост, пробирался в квартиры через щели в двери, а в дома - через окна на чердаке. Улов у него, правда, всегда был тоже маленький - недорогой телефон и меньше тысячи рублей.
Жизнь парня полна приключений - в 2017 году он смог сбежать от конвоиров, те даже не сразу заметили его отсутствие. В 2019-м его приговорили к условному сроку и объявили в федеральный розыск по статье "Кража с проникновением в жилище". И вот недавно Ваня решил построить свой малый бизнес на кенгурятах.
Иван увлекался разными животными и мечтал заполучить редкую эксклюзивную макаку. В интернете нашел людей, которые могли купить кенгуру. В итоге он сначала пробрался в Ярославский зоопарк, а потом - в Калужский.
И вот продолжение истории. Спасенный кенгуренок из Калужского зоопарка чувствует себя хорошо, с аппетитом ест, ветеринары следят за его состоянием, дают витамины. Предварительно, второй кенгуренок скончался от неправильного ухода.
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