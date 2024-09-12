Карлик - похититель кенгуру. Полиция раскрыла кражу из зоопарков

Это 31-летний Ваня Некрасов. Родился в Вологодской области, а его рост меньше 150 см. Свои грязные делишки он начал проворачивать, когда еще был подростком. Ловко используя свой маленький рост, пробирался в квартиры через щели в двери, а в дома - через окна на чердаке. Улов у него, правда, всегда был тоже маленький - недорогой телефон и меньше тысячи рублей.



Жизнь парня полна приключений - в 2017 году он смог сбежать от конвоиров, те даже не сразу заметили его отсутствие. В 2019-м его приговорили к условному сроку и объявили в федеральный розыск по статье "Кража с проникновением в жилище". И вот недавно Ваня решил построить свой малый бизнес на кенгурятах.