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Кит едва не проглотил человека
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32025-02-14T16:33:39.000000Z00
Кадры, которые точно могут лечь в основу триллера. Житель Чили побывал в пасти горбатого кита, который так и не смог его проглотить. Молодой человек плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке. Внезапно почувствовал сильный удар по спине, затем понял, что оказался внутри слизистой полости. К счастью, его с силой выбросило наружу. Как выяснилось, съесть его кит все равно не смог бы, так как диаметр его пищевода около 10 сантиметров.