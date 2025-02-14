Кит едва не проглотил человека

Кадры, которые точно могут лечь в основу триллера. Житель Чили побывал в пасти горбатого кита, который так и не смог его проглотить. Молодой человек плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке. Внезапно почувствовал сильный удар по спине, затем понял, что оказался внутри слизистой полости. К счастью, его с силой выбросило наружу. Как выяснилось, съесть его кит все равно не смог бы, так как диаметр его пищевода около 10 сантиметров.