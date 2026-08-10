Количество пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане увеличилось до 48

В Татарстане число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло до 48 человек, заявляют власти. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да, 48", - сказали в пресс-службе главы Татарстана в ответ на вопрос журналистов об увеличении числа пострадавших при атаке.

Ранее сообщалось, что в результате налета в понедельник утром беспилотников на производственные и гражданские объекты в Нижнекамске 13 человек погибли, 39 пострадали.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам в понедельник, что, по оперативным данным, в больницы Нижнекамска доставлены 28 пострадавших при атаке БПЛА, в том числе один ребенок.

На место выехал министр здравоохранения Татарстана. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов. В город направлены дополнительные бригады медицинских работников из Набережных Челнов и Казани.

В Татарстане объявлен траур по погибшим.