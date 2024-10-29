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Короткое замыкание проводки подожгло авто, бабушка ушла с внуком в лес и заблудилась - обзор ЧП
Слоним
Короткое замыкание проводки - вероятная причина возгорания автомобиля. ЧП произошло в Слониме. Хозяйка заметила огонь, когда Volkswagen целиком поглотила стихия, и вызвала бойцов МЧС. Специалисты пожар потушили, однако итог неутешителен. Машина сгорела и вряд ли подлежит восстановлению.
Кировский р-н
Возгорание погрузчика произошло в Кировском районе. Он был припаркован возле разных строений, существовала угроза, что огонь перебросится на них. Спасатели пламя остановили и уберегли постройки. Что касается техники, она уничтожена. В этой истории причиной ЧП могло стать короткое замыкание проводки.
Пинский р-н
Содействие спасателей понадобилось людям в Пинском районе. К ним обратилась бабушка, которая ушла с внуком в лес за грибами, но заблудилась. Их нашли менее чем через час. Это очередной пример, что уходя за дарами природы, будет полезно взять с собой мобильный телефон. Ведь в таком случае можно быстро попросить помощи.
Испания
Это кадры апокалипсиса в Испании. Страну накрыло крупнейшее за последние 30 лет наводнение, которое спровоцировали мощные ливни. Число погибших приблизилось к сотне. Но жертв может быть больше, поиск пропавших людей продолжают спасатели. По данным СМИ, многие жильцы остаются заблокированы водой в своих домах. Им на помощь, а также для ликвидации последствий непогоды правительство мобилизовало свыше 2 тыс. представителей экстренных служб, а также более 300 единиц техники, включая самолеты и вертолеты.
Россия
Житель Краснодарского края держал в сарае тигрицу. Спецслужбы вызвали соседи мужчины. Выяснилось, что он приобрел хищницу еще в 2021 году, но документы показать не смог. Это одна из причин, почему зверя решила забрать специальная организация. Владелец настолько не желал отдавать своего питомца, что проявил к ней жестокость, за что ответит по закону. В частности, хозяин пытался вывезти тигрицу на машине, а чтобы ускорить процесс, несколько раз ударил животное. Хищника все-таки изъяли и передали на временное содержание специалистам.
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