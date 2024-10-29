Короткое замыкание проводки подожгло авто, бабушка ушла с внуком в лес и заблудилась - обзор ЧП

Слоним

Короткое замыкание проводки - вероятная причина возгорания автомобиля. ЧП произошло в Слониме. Хозяйка заметила огонь, когда Volkswagen целиком поглотила стихия, и вызвала бойцов МЧС. Специалисты пожар потушили, однако итог неутешителен. Машина сгорела и вряд ли подлежит восстановлению.

Кировский р-н

Возгорание погрузчика произошло в Кировском районе. Он был припаркован возле разных строений, существовала угроза, что огонь перебросится на них. Спасатели пламя остановили и уберегли постройки. Что касается техники, она уничтожена. В этой истории причиной ЧП могло стать короткое замыкание проводки.

Пинский р-н

Содействие спасателей понадобилось людям в Пинском районе. К ним обратилась бабушка, которая ушла с внуком в лес за грибами, но заблудилась. Их нашли менее чем через час. Это очередной пример, что уходя за дарами природы, будет полезно взять с собой мобильный телефон. Ведь в таком случае можно быстро попросить помощи.

Испания

Это кадры апокалипсиса в Испании. Страну накрыло крупнейшее за последние 30 лет наводнение, которое спровоцировали мощные ливни. Число погибших приблизилось к сотне. Но жертв может быть больше, поиск пропавших людей продолжают спасатели. По данным СМИ, многие жильцы остаются заблокированы водой в своих домах. Им на помощь, а также для ликвидации последствий непогоды правительство мобилизовало свыше 2 тыс. представителей экстренных служб, а также более 300 единиц техники, включая самолеты и вертолеты.

Россия