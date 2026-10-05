Крупная спецоперация: в Беларуси задержаны 19 курьеров-криптовалютчиков

За соучастие в мошенничествах задержаны 19 белорусов. В МВД анонсировали крупное задержание курьеров-криптовалютчиков.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Минской области совместно с коллегами из Следственного комитета пресекли деятельность преступной группы. По данным МВД, подельники забирали в тайниках-закладках деньги, которые оставили жертвы телефонных мошенников. Далее они конвертировали их в криптовалюту и переводили на кошельки нанимателей.

При силовой поддержке спецподразделений МВД задержаны 19 человек, из которых 7 заключены под стражу.

Уже 8 октября, как сообщили в МВД, будут другие подробности этого громкого задержания: количество жертв, размер ущерба, возраст задержанных.