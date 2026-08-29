Крупный лесной пожар вспыхнул рядом с курортной зоной в Турции

В Турции рядом с курортной зоной вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь полыхал в провинции Мугла, в лесной зоне города Фетхие. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось в сторону жилых кварталов и отелей с туристами. Более 500 человек были экстренно эвакуированы из опасных районов.

Спасатели задействовали наземную технику и специальные вертолеты с системами ночного видения. Взять пожар под контроль удалось примерно за 4 часа, однако работы по полной ликвидации и охлаждению продолжаются. Причины возникновения огня выясняются.