Крышу разберут, электрощитки просушат - как в Минске идет восстановление дома после пожара

Газ и электричество в пострадавшие после крупного пожара дома в центре в Минске вернут в ближайшие дни.

Коммунальщики проводят поквартирный обход для оценки состояния помещений. Чтобы подать свет, требуется больше времени для просушки электрощитков. Строители обследуют поврежденные участки, первоочередная задача - обезопасить объект. Дом относится к 3 категории историко-культурной ценности. Вся крыша подлежит разборке и утилизации.

"Планируется в течение дня приступить к подготовительным работам, а после приступить к разборке сгоревших конструкций. Задача нашей организации - сделать временную кровлю, убрать конструкции, которые могут представлять угрозу жизни", - рассказал гендиректор ГПО "Минскстрой" Анатолий Ведерчик.

После тушения пожара к осмотру места ЧП приступили следователи с привлечением экспертов. Версии случившегося пока не спешат озвучивать, сначала нужно получить результаты исследований.