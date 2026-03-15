Курсант спас минчанку от нападения
Смелый поступок. Курсант военно-технического факультета БНТУ задержал грабителя, напавшего на минчанку у банкомата.
"Я находился в увольнении. Выходил из пункта выдачи заказов и по пути домой увидел у банкомата взволнованную женщину, напротив которой стоял мужчина", - вспоминает Антон Журавлев.
Нападавший поджидал свою жертву у банкомата на улице Кабушкина в Заводском районе столицы. Это было недалеко от дома курсанта. Рядовой Антон Журавлев увидел, что женщине нужна помощь, когда грабитель уже стоял рядом и, угрожая ножом, требовал деньги.
Антон Журавлев, курсант военно-технического факультета БНТУ: "Я подошел уточнить ситуацию. Мужчина сразу начал вводить в заблуждение, говорить, что он просто подошел спросить адрес. Женщина же говорила обратное: что он бандит что он хотел забрать деньги. Показала свою руку - на руке был порез".
Потерпевшая поранила руку, когда, как она сама рассказала, попыталась убрать приставленное оружие. К слову, своей цели грабитель не добился. Его спугнула реакция прохожего. Сдержанный и рассудительный не по возрасту, но по статусу человек в погонах - Антон Журавлев - набрал номер 102. В ближайшие минуты у милиции были приметы подозреваемого.
Задержание преступника и ожидание приезда милиции
Во дворе соседнего дома через дорогу курсант нагнал преступника.
"Здесь прошло задержание. Я к нему подбежал, сделал подножку, но с первого раза задержать его не получилось. Он развернулся и схватил меня за воротник. Я попытался заломать его руку - не получилось, так как он был крупнее меня почти два раза и выше на голову. Я, обхватив его двумя руками, пробрался за спину, сделал подсечку, положил на землю, схватил его за запястья, уперся коленями в грудь и держал до прибытия милиции", - рассказал курсант.
Тогда Антон не думал, что его тоже может поджидать опасность. Напомним, у грабителя при себе имелся нож. Будущий офицер просто делал то, что считал нужным.
"Начали выяснять, где нож. Ножа при преступнике не обнаружили. Приехали кинологи, собака взяла след. Следы повели к банкомату. Там уже и обнаружили нож. О происшествии я доложил начальнику курса", - подытожил Антон.
Валерий Лиходиевский, начальник курса батальона курсантов военно-технического факультета БНТУ: "Скрывать не буду, приятно было, что твой подчиненный совершает достойные поступки. Я сразу не до конца понял, что произошло. Главное, чтобы он целый был и ничем его не поранили. Положительный парень, задачу выполняет, примером является для некоторых товарищей".
Антон рассказал, что с самого детства мечтал стать военным. Сделал свой выбор правильно и поступил. Поначалу было тяжело, первые 2 года - казарменное положение. С третьего курса начались вечерние увольнения, и уже больше втянулся, стало легче, не жалеет об этом.
Как говорят, талантливый человек – талантлив во всем. Кроме службы, Антон увлекается видеосъемкой и монтажом.
"Курсанта поощрили по линии БНТУ: ректор вручил ему почетную грамоту, а от Министерства обороны мой воспитанник получил именные часы. Сейчас готовится приказ о дополнительном поощрении. Офицер должен обладать лидерским характером и командирскими качествами - и у всех наших ребят они присутствуют. Как показала практика, мы двигаемся в правильном направлении и воспитываем настоящих мужчин", - с гордостью заметил начальник курса.
Будущий командир готовится к службе в Вооруженных Силах
Меньше чем через полгода курсант получит лейтенантские погоны. Сейчас будущий командир продолжает учебу и готовится к защите дипломной работы. А о случившемся рассказывает весьма скромно, считая, что на его месте так поступил бы каждый.