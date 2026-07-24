Лесные пожары бушуют в Канаде

В Канаде бушуют лесные пожары. В районе города Клинтон огнем охвачены 11 тыс. га леса, сгорело 20 строений.

Всего на территории страны сейчас более восьми сотен активных очагов возгорания, которые вышли из-под контроля. В самых опасных районах проведена эвакуация населения. Причины огня - аномальная жара и массовые удары молний.

Кстати, Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на канадские товары за то, что сосед отравляет дымом от пожаров американский воздух.