Лидчанин во время командировки в Молодечно арестован за хулиганство

Командировка в другой город закончилась уголовным делом за хулиганство. 32-летний житель Лиды приехал в командировку в Молодечно. Вечером решил выпить в кафе. Несколько часов спустя мужчина отправился в другое заведение. Но оно оказалось закрыто. Долго дергал за ручку двери, потом пытался вырвать посаженные возле заведения туи и попасть в припаркованный рядом автомобиль. Хозяин кафе, он же владелец той машины, был в это время в кафе и увидел все это. Он вышел, усадил мужчину на ступеньки, после чего нажал тревожную кнопку. Буян к тому времени скрылся.