Ликвидирована ОПГ, подделывавшая документы для получения московских квартир по наследству

Подделывали документы, в том числе паспорта и ID-карты, чтобы получить недвижимость в Москве. Правоохранители Беларуси вместе с коллегами из России ликвидировали деятельность преступной транснациональной группы. О спецоперации сегодня громко сообщили МВД и СК. ОПГ, во главе, которой стоял белорус, получали квартирами, используя серые схемы. А именно, находили умерших москвичей, у которых не осталось родственников, и вступали в наследство по поддельным документам.