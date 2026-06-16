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Ликвидирована ОПГ, подделывавшая документы для получения московских квартир по наследству
Подделывали документы, в том числе паспорта и ID-карты, чтобы получить недвижимость в Москве. Правоохранители Беларуси вместе с коллегами из России ликвидировали деятельность преступной транснациональной группы. О спецоперации сегодня громко сообщили МВД и СК. ОПГ, во главе, которой стоял белорус, получали квартирами, используя серые схемы. А именно, находили умерших москвичей, у которых не осталось родственников, и вступали в наследство по поддельным документам.
Изготавливали фальшивки сами, в том числе на территории Беларуси. Аферисты обманом получили четыре квартиры в Москве на сумму свыше трех миллионов белорусских рублей, но продать их не успели, были задержаны. Чтобы установить и ликвидировать эту организацию впервые была сформирована совместная следственно оперативная группа двух стран. И благодаря ее работе удалось вскрыть преступную группировку (подробнее в видео).