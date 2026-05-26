Ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек в Аризоне на 7 тыс. долларов. Неизвестному понадобилось всего несколько минут, чтобы вынести коробки с продукцией. Мужчина разбил стекло в магазине, свалил коробки в контейнер и был таков. Подозреваемого пока не задержали. Как отмечают владельцы магазинов, подобный налет не единичный - в США растет число краж карточек Покемон из-за резкого подорожания на коллекционные товары.