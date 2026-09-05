Масштабные лесные пожары бушуют в Индонезии. Из-за сильнейшей засухи и аномальной жары огонь уничтожает сотни гектаров лесных массивов по всей стране.

Власти бьют тревогу из-за резкого ухудшения качества воздуха и массовых жалоб жителей на проблемы с дыханием. Ситуацию осложняют подземные торфяные пожары, которые выделяют огромные объемы токсичных веществ.

Огонь властвует и в Джакарте. Однако есть вероятность, что пожар в индонезийской столице могли спровоцировать не только погодные условия. Точные причины возгорания еще выясняются. Спасательные службы работают в экстренном режиме.