Мать с сыном задержали в Витебском районе за распространение мефедрона

В Витебском районе 40-летняя мать втянула в наркобизнес 15-летнего сына. Семейный дуэт задержали оперативники в тот момент, когда его участники раскладывали по тайникам мефедрон. У наркодилеров было около 200 граммов этого особо опасного вещества.

Известно, что работали мать и сын на наркошоп. Их задачей было разделить по дозам психотроп и разложить по схронам. Мать сама выступала в роли водителя, сын помогал делать тайники.

"Карьера фигурантов продлилась не более месяца. Женщине и подростку грозит до 15 лет лишения свободы", - рассказал начальник УНиПТЛ УВД Витебской области Денис Шкурко.