Белорусские спасатели направлены в приграничную зону для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района в связи с пожаром на Игналинской атомной электростанции.

По сообщениям в СМИ, ЧП произошло еще 17 ноября. Поскольку официальных данных от Литвы не поступало, МЧС Беларуси проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента.

Также белорусское ведомство запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности. Литовский регулятор подтвердил опубликованную в СМИ информацию. Согласно их ответу, пострадавших нет, как и угрозы радиационной безопасности.

Алексей Андреенко, замначальника Республиканского центра управления и реагирования на ЧС МЧС Беларуси:

"Обмен подобной информацией предусмотрен двусторонними соглашениями между Беларусью и Литвой в области оперативного оповещения о ядерных радиационных авариях, а также Международной конвенцией об оповещении о ядерных авариях. В этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям по установленным каналам связи проинформировало Государственную инспекцию по ядерной безопасности Литвы о готовности оказать содействие в ликвидации последствий данного инцидента, а также направило запрос с разъяснениями деталей о данной ситуации для принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности населения и территории Республики Беларусь. МЧС ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки".

Екатерина Шмелева, начальник управления Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

"Особенно показательно, что литовская сторона требует от Беларуси предоставления информации о любых незначительных, а порой и надуманных событиях в отношении эксплуатации Белорусской атомной станции, в то время как в отношении собственного объекта использования атомной энергии информации об инцидентах не поступает. На территории станции расположены ядерные реакторы, радиоактивные отходы, а процесс вывода из эксплуатации очень далек от завершения, поэтому любые события, происходящие на станции, в трансграничном контексте могут оказывать негативное влияние на окружающую среду".

Как известно, пожар на Игналинской АЭС произошел на складе первого блока станции. Напомним, она в процессе вывода из эксплуатации. Работы были временно приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где и произошло возгорание.