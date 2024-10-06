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МЧС: трое детей отравились угарным газом в Кировском районе

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Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

В воскресенье, 6 октября, спасатели получили информацию о ЧП в деревне Збышин Кировского района Могилевской области. Трое детей 2014, 2015 и 2017 г.р. госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.

На выходные внуки приехали к бабушке. Накануне вечером семья топила печь, а ночью около 02:00 почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь.

Предварительная причина произошедшего - преждевременное закрытие задвижки дымохода.

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