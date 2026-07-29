Минчанин хотел заработать на криптобирже и перевел мошенникам более 15 тыс. рублей

Сайт знакомств довел 48-летнего минчанина до долговой ямы. В милицию обратился мужчина, который стал жертвой кибераферистов. Потерпевший совершил 12 переводов на сумму свыше 15 тыс. рублей, думая, что торгует акциями.

Гавриил Режабек, оперуполномоченный ОПК Октябрьского РУВД Г. Минска:

"Спустя время мужчина попытался вывести прибыль, однако ему сообщили, что для этого необходимо провести аудиторскую проверку и доплатить за аудит около 4 тыс. долларов. Тогда минчанин проверил баланс своего криптокошелька и обнаружил отсутствие вообще всех средств, после чего осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в милицию".

В милиции напоминают про цифровую гигиену и рекомендуют вести переписку и совершать сделки только на официальных площадках, а не мессенджерах.