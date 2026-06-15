Минчанин лишился игрового инвентаря в Dota 2 из-за фишинговой ссылки

Игра в Dota 2 закончилась для минчанина серьезными убытками. В Заводское РУВД обратился 21-летний житель Минска. Во время игры ему от неизвестного пользователя пришел запрос сыграть вместе в составе команды. Для этого был необходим статус "профессионального уровня", которого у молодого человека не было.

Тем не менее его все равно пригласили в общий чат и прислали ссылку для подключения к командной игре. Минчанин перешёл по ней и попал на фишинговую страницу, которая внешне полностью копировала официальный сайт. Он не заметил подмены и ввел свои данные - логин, пароль и адрес электронной почты. Злоумышленники получили доступ к его аккаунту, похитили все ценные предметы из инвентаря и удалили его из группы.