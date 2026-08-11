Минчанин перешел по ссылке для оплаты "штрафа от ГАИ" и потерял 400 рублей

Не все штрафы, которые приходят от ГАИ, действующие. Мошенники массово рассылают белорусам уведомления о необходимости заплатить долг за нарушения скорости и парковки. Вместе с этим приходит ссылка для погашения задолженности, которая ведет якобы в ЕРИП, но она является поддельной и приводит к списанию средств со счета.

Дмитрий Шевелев, замначальника УПК ГУВД г. Минска:

"В милицию обратился 19-летний минчанин, ставший жертвой киберпреступления. Мошенник прислали ему SMS с требованием оплатить штраф по линии ГАИ. В нем содержалась фишинговая ссылка якобы на сайт платежного сервиса ЕРИП. Вместо белорусского домена .by в ней содержался иной. Не заметив этого, потерпевший перешел на поддельную страницу, которая визуально копировала интерфейс личного кабинета ЕРИП, и ввел реквизиты своей банковской карты. По итогу аферисты списали с его счета 50 бахрейнских динаров, что составляет около 400 белорусских рублей. По данному факту проводится проверка".

Милиция напоминает: нельзя переходить по ссылкам из SMS. Для уплаты штрафа необходимо пользоваться своим официальным банковским приложением.

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