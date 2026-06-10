Минчанин попытался ограбить магазин на 15 руб.

Оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего минчанина. Мужчина совершил открытое хищение в продуктовом магазине возле дома.

В полдень подозреваемый вошел в торговую точку и на глазах у других посетителей стал складывать товары в рюкзак, после чего сбежал из магазина, минуя кассу.

За ним вдогонку бросился покупатель, который был свидетелем хищения. В это же время персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.

Испугавшись погони, фигурант сбросил рюкзак со своими вещами и всем награбленным: тремя бутылками пива на общую сумму около 15 руб.