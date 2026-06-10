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Минчанин попытался ограбить магазин на 15 руб.
Автор:Редакция news.by
Оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего минчанина. Мужчина совершил открытое хищение в продуктовом магазине возле дома.
В полдень подозреваемый вошел в торговую точку и на глазах у других посетителей стал складывать товары в рюкзак, после чего сбежал из магазина, минуя кассу.
За ним вдогонку бросился покупатель, который был свидетелем хищения. В это же время персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.
Испугавшись погони, фигурант сбросил рюкзак со своими вещами и всем награбленным: тремя бутылками пива на общую сумму около 15 руб.
Несмотря на небольшую стоимость похищенного, возбуждено уголовное дело за грабеж.