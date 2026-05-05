Минчанин после собеседования перешел по ссылке для выполнения ТЗ и попался на удочку мошенников

Минчанин собирался стать разработчиком сайтов, а теперь ему придется купить новый ноутбук. Над старым поработали аферисты. В милицию обратился 22-летний житель столицы, который в мессенджере искал подработку и стал жертвой обмана. В мессенджере молодой человек нашел объявление о вакансии на должность разработчика сайтов, перешел по ссылке и отправил свое резюме. С парнем даже провели онлайн-собеседование, по результатам которого отправили ссылку для выполнения тестового задания.