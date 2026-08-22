Минчанин потерял 7200 рублей при попытке устроиться на работу за границей

Хотел на работу устроиться, но лишился 7200 рублей. Минчанин попал на крючок мошенников. В милицию обратился 46-летний житель столицы, который собирался трудиться за границей, но попал в сети аферистов. Мужчина увидел в мессенджере объявление о работе на нефтяной платформе за рубежом и связался с его автором. В ходе переписки ему рассказали об условиях и особенностях трудоустройства, он согласился. Затем собеседник сообщил о необходимости оформить документы и прислал счет для оплаты.