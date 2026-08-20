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Минчанин заплатил мошенникам за "работу нефтяником" в Норвегии

Житель Минска собирался работать в Норвегии нефтяником и разбогатеть. Даже оплатил госпошлину, но, как оказалось, аферистам. В этом случае мужчина увидел рекламное объявление о работе в Норвегии нефтяником во время просмотра видео на YouTube. Перейдя по ссылке, он связался с представителем, который убедительно описал условия трудоустройства и процесс оформления документов.  Мошенники продолжают придумывать новые приманки для белорусов (видео). 

Разделы:

Происшествия

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