Минчанка оформляла кредиты на знакомых через их мобильные телефоны

Минчанка просила смартфоны под различными предлогами, например, чтобы позвонить или поиграть в игру. Получив телефон, заходила в сервис быстрого кредитования и оформляла заем на имя владельца телефона. Деньги девушка переводила на свои банковские карты. Чтобы обман оставался незамеченным, удаляла из телефона SMS о кредитах и само приложение.

Общая сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей. Большую часть денег девушка тратила на ставки в онлайн- и офлайн-казино. Часть средств она уже вернула.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. "Не передавайте свой разблокированный смартфон другим лицам, особенно если на нем установлены банковские и финансовые приложения", - подчеркнули правоохранители.