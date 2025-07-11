Минчанка оказывала интим-услуги, а потом организовала сеть проституции через сайты знакомств

В Минске Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об организации и использовании для занятия проституцией девушек столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

В 2024 году 32-летняя жительница Минска оказывала услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Позже она стала привлекать к этой деятельности знакомых. Минчанка размещала на сайтах знакомств анкеты с фотографиями подруг в нижнем белье, вела переписку с клиентами от их имени, оговаривая условия встреч, в том числе место и стоимость. Она забирала 30-50 % от заработка каждой "подопечной". Деньги женщина получала наличными либо переводом на карту.

В течение года под руководством минчанки интимные услуги оказывали девять девушек. Следователи установили более 100 эпизодов преступной деятельности обвиняемой. На допросе женщина призналась, что организовала занятие проституцией из-за финансовых трудностей.