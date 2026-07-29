Минчанка сдала в аренду чужую квартиру

В Минске задержана минчанка, которая решила заработать на жилье своей знакомой.

Хозяйка сдала свою недвижимость на сутки за 150 рублей. Но подруга продлила проживание без ее ведома на месяц тому же арендатору, взяв в качестве предоплаты тысячу рублей. Вскрылся обман, когда хозяйка приехала в свою квартиру.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД Минска:

"Когда хозяйка приехала проверить квартиру после выезда съемщика, оказалось, что мужчина никуда не уезжал. Выяснив обстоятельства, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве".

Фото pixabay.com