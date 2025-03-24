3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Минскэнерго сообщил о частичном восстановлении электроснабжения в Степянке
В минском микрорайоне Степянка по состоянию на 14:15 восстановлено электроснабжение большей части потребителей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на РУП "Минскэнерго".
Электроснабжение восстановлено на ул.Аннаева, ул.Ваупшасова, ул.Геологической, ул.Карвата, ул.Солтыса и пер.Солтыса.
"Энергетики Минских кабельных сетей продолжают работу по восстановлению электроснабжения оставшейся части потребителей. Причиной отключения электроэнергии явилось механическое повреждение 2 кабельных линий в результате проведения работ сторонней организацией без получения разрешения на земляные работы", - отметили на предприятии.
В работах задействованы три оперативно-выездные бригады в количестве девяти сотрудников. РУП "Минскэнерго" принимает все меры для оперативного возобновления электроснабжения.