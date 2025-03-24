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Минскэнерго сообщил о частичном восстановлении электроснабжения в Степянке

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В минском микрорайоне Степянка по состоянию на 14:15 восстановлено электроснабжение большей части потребителей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на РУП "Минскэнерго".

Электроснабжение восстановлено на ул.Аннаева, ул.Ваупшасова, ул.Геологической, ул.Карвата, ул.Солтыса и пер.Солтыса.

"Энергетики Минских кабельных сетей продолжают работу по восстановлению электроснабжения оставшейся части потребителей. Причиной отключения электроэнергии явилось механическое повреждение 2 кабельных линий в результате проведения работ сторонней организацией без получения разрешения на земляные работы", - отметили на предприятии.

В работах задействованы три оперативно-выездные бригады в количестве девяти сотрудников. РУП "Минскэнерго" принимает все меры для оперативного возобновления электроснабжения.

Минскэнерго