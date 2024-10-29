Могилевчанин не нашел времени на прохождение медкомиссии и решил исправить дату выдачи медсправки

Эксперты поделились подробностями махинации. В августе фигурант собирался заменить водительское удостоверение. Предоставил медсправку, однако ее подлинность вызвала сомнения у ГАИ. Эксперты подтвердили, что дату выдачи изменили с 2014 на 2019 год.

Мужчина признался: в октябре 2014 года он прошел медкомиссию и получил справку о годности к управлению транспортными средствами сроком действия 5 лет. А спустя 10 лет, когда надо было менять права, времени на медкомиссию не нашел, вот и решил поиграть цифрами.