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Могилевчанин не нашел времени на прохождение медкомиссии и решил исправить дату выдачи медсправки

Попытка сэкономить время закончилась в суде для жителя Могилева. 56-летний мужчина продлил срок действия медсправки самостоятельно, исправив дату выдачи.

Эксперты поделились подробностями махинации. В августе фигурант собирался заменить водительское удостоверение. Предоставил медсправку, однако ее подлинность вызвала сомнения у ГАИ. Эксперты подтвердили, что дату выдачи изменили с 2014 на 2019 год.

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Мужчина признался: в октябре 2014 года он прошел медкомиссию и получил справку о годности к управлению транспортными средствами сроком действия 5 лет. А спустя 10 лет, когда надо было менять права, времени на медкомиссию не нашел, вот и решил поиграть цифрами.

В итоге суд назначил фигуранту штраф 2 тыс. рублей.

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