Мощная гроза в Вороновском районе: повреждены 140 домов и более 20 сельхозстроений

Последствия непогоды устраняют в Вороновском районе. Накануне на регион обрушилась гроза. Повреждены кровли 140 домовладений и более 20 сельхозстроений, повалены деревья, повреждены посевы кукурузы, заблокированы некоторые участки дорог.

Размер отдельных градин достигал 3-4 см, что в сочетании с порывами ветра до 20 м/с привело к серьезным последствиям.

Андрей Жук, зампредседателя Гродненского облисполкома:

"Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершается работа по восстановлению линии электропередач на 4 кВт (это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы). Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка местных дорог с небольшим трафиком. Работы также будут завершены сегодня".

"Наибольший ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам градом. Урожай в некоторых местах побило просто на корню. Я давно такого не видел, чтобы от кукурузы, рапса практически ничего не осталось. Нанесен ущерб и частным строениям. Находясь на связи постоянно и с руководителем комиссии по ЧС, и с нашими спасателями, я хочу отметить, что действовали все предельно четко. Существующие алгоритмы на предмет ликвидации катастроф и природного, и техногенного характера действуют хорошо. Была оказана необходимая помощь людям и продолжает оказываться", - отметил помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Константин Бурак.

К счастью, пострадавших нет. Все экстренные службы района мобилизованы. Спасатели МЧС совместно с местными жителями распиливают и убирают упавшие деревья, расчищают проезды. В районном исполкоме работает комиссия по ЧС, разрабатываются меры по оперативному восстановлению. Всего по области помощь работников МЧС потребовалась в 5 районах.