Мощный тайфун "Хунся" обрушился на юг Китая

На юге Китая бушует мощный тайфун "Хунся". Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 45 м/с. Стихия срывает крыши и обшивку зданий, валит деревья и рвет линии электропередачи.

Из-за угрозы бедствия власти экстренно эвакуировали более 700 тыс. человек. В пострадавших регионах закрыли учебные заведения и открыли временные убежища. Проливные дожди, согласно прогнозу, продолжатся до 28 июля и могут затронуть соседние провинции.

Фото: magnific.com