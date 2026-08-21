Мощное землетрясение произошло в Перу. Магнитуда подземных толчков составляла 7,2. Примерно через три часа был зафиксирован афтершок магнитудой 4,2.

Эпицентр стихийного бедствия находился в провинции Аякучо, где зафиксированы разрушения. Землетрясение ощущалось еще в нескольких регионах страны, включая столицу Лиму.

Два человека получили травмы во время эвакуации. Повреждены 22 дома, 6 медицинских учреждений и школа, в районе города зафиксированы камнепады.