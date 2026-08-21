Мошенники обманули минчанку на 13 тыс. долларов

Обычный звонок якобы из поликлиники обошелся пенсионерке в 13 тыс. долларов.

65-летней минчанке в мессенджере позвонила неизвестная, представилась медсестрой и предложила пройти диспансеризацию. Под этим предлогом она выманила у женщины страховой номер. Вскоре в дело вступили другие "специалисты".

"Лжесотрудник ДФР пригрозил уголовной ответственностью, обыском по месту жительства и арестом всех незадекларированных средств, а затем сообщил, что с женщиной свяжется представитель Нацбанка. Затем минчанке позвонил якобы сотрудник Нацбанка. Чтобы "спасти" деньги, женщина передала около 13 тыс. в иностранной валюте курьеру, назвав при этом кодовое слово "гуми", - рассказала старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска Илона Буранко.

Илона Буранко

Только после передачи денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По факту проводится проверка.