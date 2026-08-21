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Мошенники обманули минчанку на 13 тыс. долларов

Обычный звонок якобы из поликлиники обошелся пенсионерке в 13 тыс. долларов.

65-летней минчанке в мессенджере позвонила неизвестная, представилась медсестрой и предложила пройти диспансеризацию. Под этим предлогом она выманила у женщины страховой номер. Вскоре в дело вступили другие "специалисты".

"Лжесотрудник ДФР пригрозил уголовной ответственностью, обыском по месту жительства и арестом всех незадекларированных средств, а затем сообщил, что с женщиной свяжется представитель Нацбанка. Затем минчанке позвонил якобы сотрудник Нацбанка. Чтобы "спасти" деньги, женщина передала около 13 тыс. в иностранной валюте курьеру, назвав при этом кодовое слово "гуми", - рассказала старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска Илона Буранко.

старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска Илона Буранко
Илона Буранко

Только после передачи денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По факту проводится проверка.

Разделы:

Происшествия

Теги:

телефонные мошенникипенсионерка
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