Мошенники убедили пенсионерку из Гродно продать квартиру

В Гродно пенсионерка продала квартиру по указке мошенников. Деньги успела перехватить ее дочка, прежде чем они попали аферистам.

Злоумышленники начали общение под предлогом замены домофона. Запугали женщину фальшивой доверенностью на продажу ее жилья, якобы мошенники пытаются продать недвижимость. Чтобы "опередить" преступников, лжесотрудники госконтроля убедили пенсионерку совершить "фиктивную" сделку.

Женщина продала квартиру и получила наличными около 130 тыс. рублей. Дальше ей нужно было отвезти в Минск наличные.

В МВД неустанно напоминают: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам с требованиями совершать сделки, не просят оформлять кредиты, не требуют переводить деньги на "безопасные" счета.