Мужчина из ревности жестоко избил бывшую сожительницу

В Минске мужчина жестоко избил бывшую сожительницу. Скандал случился в гостях, где женщина и ее экс-сожитель встретились у общего знакомого в компании.

После нескольких рюмок мужчину, видимо, охватили былые чувства, и он приревновал свою некогда возлюбленную к одному из гостей. Когда они остались в комнате одни, ревнивец толкнул женщину, она упала и ударилась головой.

При этом агрессор продолжил наносить ей удары и угрожал убийством.

Катерина Шукайло, старший инспектор ООПП Заводского РУВД Минска: