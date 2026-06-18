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Мужчина из ревности жестоко избил бывшую сожительницу
В Минске мужчина жестоко избил бывшую сожительницу. Скандал случился в гостях, где женщина и ее экс-сожитель встретились у общего знакомого в компании.
После нескольких рюмок мужчину, видимо, охватили былые чувства, и он приревновал свою некогда возлюбленную к одному из гостей. Когда они остались в комнате одни, ревнивец толкнул женщину, она упала и ударилась головой.
При этом агрессор продолжил наносить ей удары и угрожал убийством.
Катерина Шукайло, старший инспектор ООПП Заводского РУВД Минска:
"На шум и крики отреагировала соседка. Женщина растерялась и сначала связалась с родственниками потерпевшей, а те немедленно вызвали милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, обратитесь за помощью по телефону на специальную линию 102 или лично в оперативно-дежурные службы".